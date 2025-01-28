Служба гражданства и иммиграции США подтвердила, что останавливает программу для украинских беженцев.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В частности, речь идёт о программе United for Ukraine, по которой граждане Украины могли попадать в США.

"В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года "Защита наших границ", Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса в поддержку и декларации о финансовой поддержке", - сообщает ведомство.

Прием заявок приостановлен до тех пор, пока Служба не рассмотрит все запросы, которые уже поданы, говорится в сообщении.

Ранее об остановке приёма украинцев в США написала газета The New York Times.

Напомним, что перед уходом с поста президента США Джо Байден продлил программу Временного защищённого статуса (TPS) для беженцев на территории Соединенных Штатов. Беженцы получили возможность оставаться в США с разрешениями устройства на работу и защитой от депортации до 2026 года.

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