Украинцам приходится обращаться к контрабандистам, чтобы ввезти в Британию своих детей.

Об этом пишет издание The Independent.

В публикации говорится, что эта ситуация произошла после "катастрофических" изменений в программе "Жилье для Украины".

Газета сообщает, что изменения в схемах спонсорства украинцев, внесенные в феврале прошлого года администрацией консерваторов, не позволяют детям воссоединяться со своими родителями в Великобритании.

Если раньше украинские беженцы могли спонсировать членов семьи, то теперь это могут делать только граждане Великобритании и Ирландии или те, у кого есть постоянный вид на жительство. Объявляя об изменениях в прошлом году, правительство признало, что сделало это без предупреждения, чтобы избежать "неуместного всплеска заявлений".

С тех пор газета The Independent отметила множество случаев, когда родители, оставившие маленьких детей у родственников в Украине, а сами отправившиеся на поиски подходящей работы и жилья в Великобританию, внезапно обнаружили, что больше не могут получить британскую визу для своих детей.

Это привело к ситуации, когда семьи прибегают к перевозке детей в Великобританию нелегальными маршрутами, подвергая их риску эксплуатации со стороны преступников и торговцев людьми, сообщила на этой неделе министру внутренних дел благотворительная организация, поддерживающая украинцев.

В интервью изданию The Independent одна украинская мать заявила, что у нее не осталось иного выбора, кроме как нелегально вывезти своих детей из Украины после того, как заболели их дедушка и бабушка, осуществлявшие уход за ними.

Напомним, в ноябре британское правительство опубликовало информацию о том, что визы украинским беженцам, которые пребывают на территории Британии по схеме, введенной с 24 февраля 2022 года, будут продлены еще на 18 месяцев.

А перед этим западные издания писали, что в Великобритании более 9 000 украинских семей могут остаться без крова из-за сокращения количества хозяев, которые предлагают жилье, и недостаточной поддержки со стороны местных органов власти.