Британское правительство опубликовало информацию о том, что визы украинским беженцам, которые пребывают на территории Британии по схеме, введенной с 24 февраля 2022 года, будут продлены еще на 18 месяцев.

Для продления визы нужно подавать заявку, продление не будет автоматическим. Прием заявок откроют 4 февраля 2025 года. Обращаться за продлением визы следует за 28 дней до истечения ее срока действия. Подаваться на продление виз можно только на территории Великобритании. В течение срока рассмотрения заявки (8 недель) выезжать за границу нельзя. Но все это время сохраняется легальный статус и все права.

Время, проведенное в Великобритании по этой схеме, не засчитывается в 10-летний период для подачи на право постоянного проживания.

Напомним, что Норвегия перестанет автоматически давать убежище беженцам из Западной Украины.

Также мы писали, что Швейцария продлила защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2026 года. Статус защиты S, который имеют 66 тысяч украинских граждан, будет сохранен как минимум до этой даты.

Между тем, по данным НБУ, с начала года Украину покинули еще 400 тысяч жителей, несмотря на сокращение льгот в Европе.