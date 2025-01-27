В Вене начались массовые проверки выплат украинским беженцам
В Вене начались масштабные проверки выплат украинским беженцам Grundversorgungszahlungen.
Об этом сообщает австрийский телеканал ORF.
Фонд социальных услуг Вены (FSW) за ближайшие недели проверит "несколько сотен" случаев. Выплаты будут приостановлены, а затем возобновлены, если необходимость в помощи действительно сохранится.
В настоящее время 14 тысяч украинских беженцев получают базовое обеспечение в Вене. Четверть из них - несовершеннолетние; таким образом, около 8 000 находятся в трудоспособном возрасте и подлежат проверке.
Для тех, кто организовал аренду жилья самостоятельно, продолжают действовать субсидии на аренду в размере 330 евро в месяц для семей. Взрослые получают 260 евро на питание и гигиенические товары, дети - 145 евро.
Ранее мы писали, что в Германии хотят лишить украинских беженцев гражданского пособия.
А перед этим Венгрия сократила государственную помощь украинским беженцам.
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