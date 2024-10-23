Украинцев в Германии хотят лишить гражданского пособия в 563 евро.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сегодня министр финансов Кристиан Линднер заявил, что украинцам вскоре перестанут выплачивать гражданское пособие (Bürgergeld). Оно предназначается безработным гражданам ФРГ и составляет 563 евро в месяц.

Украинцы в Германии получают его с июня 2022 года. Линднер заявил, что теперь их лишат этой выплаты и в целом переориентируют социальные льготы.

"Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев из Украины. Украинцы не должны сразу получать гражданское пособие, которое ориентировано на предоставление социально-экономического прожиточного минимума и участие в жизни общества даже без работы", - сказал Линднер.

По словам министра, украинцы должны получать те же выплаты, что и другие беженцы. Сейчас они составляют 460 евро - меньше, чем Bürgergeld.

По словам Линднера, украинцам, как и прежде, не придётся проходить процедуру предоставления убежища, но они не будут автоматически получать гражданское пособие.

DW сообщает, что сейчас в ФРГ около 1,2 млн украинцев. Bürgergeld получают 65% из них. Эта доля значительно больше, чем среди выходцев из других стран.

Между тем сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что предлагал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу лишить украинских беженцев социальных выплат, чтобы стимулировать их возвращение на родину.

"Я предложил ему, что социальные выплаты, получаемые украинскими беженцами, которые могут составлять до 1200 евро в месяц, было бы лучше предоставлять непосредственно Украине. Нехорошо, что есть финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины – восстанавливали налоговую базу", – заявил Сикорский в интервью польскому каналу TVP Info.

Ранее мы писали, что градоначальник в немецкой Баварии запретил украинским беженцам регистрироваться в своём населённом пункте, заявив, что в детских садах, школах и центрах размещения больше нет мест.

Напомним, с нового года ФРГ ужесточит правила получения пособий. Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что изменится для беженцев из Украины.