В Германии работают 25% украинских беженцев.

Об этом сообщает Bild.

Для сравнения: в Дании - 78%, в Чехии - 66%, в Польше - 65%, Швеции и Великобритании - по 56%, Нидерландах - 50%.

Законодательные требования фактически одинаковы во всех странах ЕС, но в финансовом отношении существуют большие различия. Эксперты считают, что ФРГ предоставляет такие условия, которые не мотивирует украинцев работать.

Германия платит пособие 563 евро, еще до 471 евро на ребенка и покрывает жилье и дополнительные расходы.

Чехия - 200 евро экстренной помощи и еще 130 евро через пять месяцев. Медицинская страховка и расходы на проживание в общежитии покрываются только в течение ограниченного периода времени.

Польша - 66 евро единовременной выплаты и детское пособие 110 евро в месяц. А через четыре месяца нужно еще и оплатить половину стоимости коллективного проживания.

Таким образом Польский государственный экономический институт ожидает, что уже в 2023 году украинские беженцы будут иметь больше налоговых поступлений, чем расходов.

Еще один фактор - 72% украинцев в Германии имеют высшее образование и считаются сверхквалифицированными. Но процедура подтверждения образования очень долгая.

В Италии и Словакии врачам и фармацевтам разрешили работать в системе здравоохранения еще с марта 2022 года. Хотя зачастую им не хватает языковых навыков.

Напомним, немецкие власти заявили, что из-за украинских беженцев резко возросло число бездомных в Германии.

Ранее мы писали, что в Литве предложили еще год не заставлять украинских беженцев учить литовский язык.