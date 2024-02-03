В Германии из-за украинских беженцев резко возросло число бездомных.

Об этом говорится в ответе властей на запрос депутата ландтага земли Баден-Вюртемберг, передаёт издание Вild.

Так, число людей, живущих на улице, в этом регионе выросло в два с половиной раза - до 77 тысяч. В земском правительстве ответили, что столь резкий рост связан "со статистическими причинами", в частности, с наплывом беженцев из Украины.

"Поскольку мы принимаем во внимание бездомных беженцев из Украины, к статистике бездомных прибавилось много людей. Так происходит по всей Германии", - сказала представительница властей.

Из всех бездомных 84% составляют иностранцы, уточняет правительство.

Ранее было замечено, что количество бездомных иностранцев в ФРГ увеличилось, особенно украинцев.

Так, к 30 июня 2022 года количество бездомных в Берлине, составило 447 тысяч человек. Это значительный рост по сравнению с предыдущим отчётным периодом 2021 года, когда на улице жили 268 тысяч человек.

При этом за 2022 год на 118% увеличилось количество бездомных не немецкого происхождения.

Мы также сообщали, что в Британии почти на треть выросло количество бездомных украинских беженцев.