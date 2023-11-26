Тысячи семей украинских беженцев этой зимой рискуют остаться без жилья в Великобритании. Они в четыре раза чаще оказываются на улице, чем другие семьи.

Об этом сообщает местное отделение Красного Креста, чей отчет публикует The Guardian.

Согласно подсчетам Красного Креста, к апрелю 6220 семей украинских беженцев подадут заявки на помощь по жилью, что на 13% больше, чем в 2022-2023 годах. По прогнозам, почти 5000 семей столкнутся с признаками бездомности - ночевками на диване из-за отсутствия других условий либо с переездом в общежития.

Исследователи обнаружили, что украинские семьи подвергаются гораздо большему риску стать бездомными, чем другие семьи в Великобритании. Всего в этой стране 1,24% семей рискуют остаться без жилья. Украинцы при этом могут ухудшить эту статистику.

Красный Крест во избежание этого рекомендует властям Британии продлить выплаты хозяевам жилья по программе "Дома для украинцев". Эти выплаты производились в течение первых двух лет действия схемы, но на третий год они не были запланированы.

Предлагается дать местным властям гарантии арендной платы со стороны украинцев.

Ранее Reuters сообщал, что Германия продлила защиту украинских беженцев до марта 2025 года. Таким образом, до указанного времени, украинцам не нужно будет подавать заявление на продление своего статуса проживания и иметь дело с иммиграционными ведомствами.

В свою очередь министерство иммиграции и интеграции Дании продлит разрешения на проживание украинских беженцев до 17 марта 2025 года.