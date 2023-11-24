Германия продлила статус защиты украинских беженцев до марта 2025 года.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ.

Таким образом, до указанного времени, украинцам не нужно будет подавать заявление на продление своего статуса проживания и иметь дело с иммиграционными ведомствами.

Ранее Швейцария продлила защиту украинских беженцев до 2025 года.

"Длительная стабилизация ситуации в Украине не предвидится. Таким образом, статус защиты S для тех, кто ищет защиты из Украины, не будет отменен ранее 4 марта 2025 года", - заявили власти Швейцарии.

Статус защиты S, который позволяет людям выезжать за границу и также работать в Швейцарии, обычно ограничен одним годом, но может быть продлен.

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