Более 80% украинцев, получивших в Германии статус беженцев, не работают.

Об этом заявил глава парламентской фракции Христианско-социального союза Александр Добриндт во время прямой трансляции Tageschau.

По словам политика, менее 20% украинцев, которые сейчас проживают в Германии, имеют работу. Добриндт отметил, что в Нидерландах показатель занятых превышает 70%, а в Польше он ещё выше.

"Это показывает, что Германия предлагает неправильные стимулы", - отметил Добриндт.

По мнению политика, приоритетным должно быть предоставление каждому совершеннолетнему украинскому беженцу предложения о трудоустройстве.

"Если в работе откажут, льготы должны быть уменьшены", - считает Добриндт.

Ранее в правительстве Германии призвали брать на работу украинцев без достаточного знания языка.

"Работодатели должны быть готовы нанимать этих людей, даже если они имеют лишь базовые знания немецкого языка", - заявил федеральный министр труда Германии Губертус Хайль.

Мы также сообщали, что правительстов ФРГ задумались, почему в стране работает лишь каждый пятый украинский беженец. В частности, чиновник от правящей партии Маттиас Ендрике называет "совершенно неправильным решением" предоставить украинцам пособие гражданина.