В правительстве Германии призывают брать на работу украинцев без достаточного знания языка.

Об этом пишет Welt am Sonntag.

"Работодатели должны быть готовы нанимать этих людей, даже если они имеют лишь базовые знания немецкого языка", - заявил федеральный министр труда Германии Губертус Хайль.

Он считает, что украинцы смогут овладеть языком на достаточном уровне не только на курсах, но и непосредственно на работе.

Также Хайль отметил, что в Германии 100 тысяч украинцев уже закончили интеграционные языковые курсы и еще столько же сделают это в ближайшее время. То же касается еще 200 тысяч человек из других стран происхождения, которые могут работать.

Ранее мы писали, что в Германии с 2024 года сократят социальные выплаты всем беженцам. С нового года федеральный центр будет выплачивать за каждого соискателя убежища в Германии общую сумму в размере 7500 евро в год, а общие соцвыплаты для беженцев будут сокращены.

Также в Германии заявили, что в прошлом году резко увеличилось количество бездомных иностранцев, особенно украинцев, по сравнению с 2021 годом.