Украинские беженцы массово покидают Канаду из-за высокой стоимости жизни. С начала войны страна приняла около 200 000 украинцев. Сколько уехало, оценить трудно.

Об этом пишет Bloomberg.

Но социальный работник украинско-канадской социальной службы Торонто Андрей Завьялов рассказал изданию, что лично знает как минимум 15 украинцев, которые вернулись на родину из Большого Торонто после начала войны.

"Человек становится не в состоянии найти деньги, а ему нужно платить за очень дорогую аренду, продукты. А такие расходы сильно бьют по карману иммигранта. Ни работы, ни денег, они возвращаются в Украину, где все знакомо", - говорит Завьялов.

Мало того, что в Канаде высокие цены, они еще и постоянно продолжают расти. А также в стране сложно найти работу.

Многие украинцы при этом возвращаются не в Украину, а в Европу. Люди говорят, что там жить дешевле и привычнее.

О том, как живут украинцы в Канаде, мы рассказывали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что почти 40% из 5,8 миллионов украинских беженцев в Европе за эти полтора года войны хотя бы раз возвращались домой. Чаще всего люди возвращаются для посещения родственников, но нередко и для обычного визита к врачу. Многие беженцы оказались разочарованы европейской системой здравоохранения.