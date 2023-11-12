Министерство иммиграции и интеграции Дании продлит разрешения на проживание украинских беженцев до 17 марта 2025 года.

Об этом сообщает Минреинтеграции Украины.

До марта следующего года ведомство планирует проверить дела украинцев, получивших вид на жительство. Если они будут и дальше соответствовать условиям временной защиты, то их продлят автоматически. Соответствующую карточку отправят по почте.

Отмечается, что украинцам не нужно будет повторно предоставлять свои биометрические данные: фотографию и отпечатки пальцев.

Также Швейцария продлила срок действия защиты украинских беженцев до 2025 года. Также правительство Швейцарии поставило цель по интеграции украинцев в рынок труда. До конца следующего года Швейцария планирует трудоустроить 40% способных работать людей со статусом защиты S (раньше в целях значились 20%).

Статус защиты S, который позволяет людям выезжать за границу, а также работать в Швейцарии, обычно ограничен одним годом, но может быть продлен.

А вот Норвегия будет выплачивать 1,5 тысячи евро украинцам, которые хотят вернуться домой.