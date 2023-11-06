В Бельгии украинским беженцам выплачивают почти 1140 евро – это самая высокая выплата в Европе.

Об этом свидетельствуют данные фонда EnableMe.

Следом за Бельгией идут:

Ирландия – 824 евро;

Норвегия – 650 евро;

Германия – 502 евро;

Франция – 426 евро;

Швейцария – 350-500 евро;

Великобритания – 300 евро.

Ранее мы писали о том, что Швейцария продлила защиту украинских беженцев до 2025 года.

Напомним, что демограф спрогнозировала, что в Украину вернутся максимум половина беженцев.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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