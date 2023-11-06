Бельгия, Ирландия и Норвегия. В каких странах Европы самые высокие выплаты для украинских беженцев
В Бельгии украинским беженцам выплачивают почти 1140 евро – это самая высокая выплата в Европе.
Об этом свидетельствуют данные фонда EnableMe.
Следом за Бельгией идут:
- Ирландия – 824 евро;
- Норвегия – 650 евро;
- Германия – 502 евро;
- Франция – 426 евро;
- Швейцария – 350-500 евро;
- Великобритания – 300 евро.
Ранее мы писали о том, что Швейцария продлила защиту украинских беженцев до 2025 года.
Напомним, что демограф спрогнозировала, что в Украину вернутся максимум половина беженцев.
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