В понедельник, 6 ноября, в Украине идет 621-й день войны с Россией.

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6 ноября

8.33 Видео из Художественного музея Одессы, который вчера попал под ракетный удар.

8.22 Как выглядит Одесса утром после ночных прилетов.

8.06 Ночью из 22 "Шахедов" было сбито 15, заявили Воздушные силы. Что касается ракет, то по Украине запустили "Оникс", "Искандер-М" и противорадиолокационную ракету Х-31. Они достигли целей. При этом ВСУ сбили авиаракету Х-59.

7.32 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Генштаб сообщает об ударах россиян по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.

06.52 В ночь на 6 ноября, накануне 124-летия Одесского национального художественного музея, архитектурный памятник пострадал из-за ракетного удара, сообщает Одесская ОВА. Ракета упала рядом со зданием, в результате в нем повреждены стены, выбиты некоторые окна.

"Немного туда, немного сюда - и мы могли бы потерять много наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир. К счастью, этого не произошло", - сказал мэр города Труханов.

Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.