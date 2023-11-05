Владимир Зеленский отверг предположения о том, что военные операции ВСУ зашли в тупик, как ранее утверждал главком Валерий Залужный.

Об этом президент сказал в интервью телеканалу NBC.

"Да, люди устали. Но в целом наши люди готовы защищаться, как и в первые дни", - заявил Зеленский.

Он также призвал Конгресс США выделить деньги на вооружение Украины.

"Если Россия убьет всех нас, они нападут на страны НАТО, а вы отправите воевать своих сыновей и дочерей. И это будет… извините, но цена будет выше", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине особенно нужны беспилотники, которые могут атаковать и собирать разведывательную информацию. По его словам, Украина начала производить некоторые модели дронов, но нуждается в большем. Без такой помощи украинцам будет трудно "сделать шаг вперед", сказал президент.

Он также повторил свои слова о том, что любые мирные переговоры потребуют вывода российских войск.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готовит "неожиданный удар" по России.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед и нанести неожиданный удар по Российской Федерации… Они думали, что поставят нам мат, но этого не произошло… Я не думаю, что это патовая ситуация", – отметил президент.

Напомним, на днях британский журнал The Economist опубликовал интервью с Залужным, в котором тот заявил, что "глубокого и красивого прорыва" на фронте, скорее всего, не будет.

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас (Украину и Россию - Ред.) в тупик", - сказал он.

Заявление главкома ВСУ разожгло партийные страсти в американском Конгрессе, где дебатируется вопрос дальнейшей помощи Украине.