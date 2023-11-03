Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте "разжигает партийные страсти" в американском Конгрессе, где дебатируется вопрос дальнейшей помощи Украине.

Об этом пишет газета Politico.

Республиканцы утверждают, что комментарии главкома являются поводом переосмыслить американскую поддержку, насколько это возможно, что может дополнительно ухудшить позиции Киева в Вашингтоне.

Сенатор-республиканец Джош Хоули заявил, что откровенность Залужного "проделала большую дыру" в политике президента США Джо Байдена, который предлагал продолжать финансировать Украину.

"Это, естественно, поднимает вопрос: какова именно наша стратегия завершения игры? Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план", - заявил Хоули.

"Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые из его ближайшего окружения сопротивляются. Это всегда должно было закончиться тем, что Россия будет контролировать часть украинской территории, и урегулированием путем переговоров. Я говорю это уже год. Это было очевидно для любого, кто обращал внимание на реалии на местах", - заявил сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс.

Издание отмечает, что позиция Вэнса и Хоули по-прежнему является точкой зрения меньшинства в Сенате, где большинство сенаторов от обеих партий по-прежнему заявляют, что хотят продолжать помогать Украине выйти из тупика.

Но такие протесты "находят все более широкую аудиторию", особенно когда внимание нации переключается на помощь Израилю.

"Природа войны в Украине такова, что она будет проходить милю за милей. Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, потому что это жизненно важно для нашей национальной безопасности, даже если гигантского прорыва не произойдет", - заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Напомним, на днях Залужный написал статью об угрозе перехода войны в позиционное противостояние.

Также мы разбирались в отдельном материале, что значат заявления Залужного о тупике на фронте.