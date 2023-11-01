Главком ВСУ Валерий Залужный написал статью о проблемах и нуждах украинской армии. Одна из них - это пополнение живой силы.

Материал вышел на страницах британского журнала The Economist под заглавием "Главнокомандующий ВСУ о том, что ему нужно, чтобы победить Россию".

Залужный рассказал, что в Украине вводят единый реестр граждан призывного возраста.

"В нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей. Мы пытаемся исправить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Также мы вводим "боевую стажировку", которая предполагает размещение вновь мобилизованных и обученных кадров в опытных строевых частях для их подготовки", - сообщил главком ВСУ.

Ранее мы писали, какие еще темы затронул в этой статье главком.

Война в Украине идет уже 616-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Силах обороны юга сообщили, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит. Этой ночью Украина сбила 18 из 20 "Шахедов" и одну авиаракету Х-59. В Кременчуге "Шахед" попал в нефтеперерабатывающий завод.

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