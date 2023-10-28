Пограничники в Одесской области при помощи дрона обнаружили и задержали 14 уклонистов от мобилизации, которые хотели нелегально покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Мужчины пытались пересечь границу неподалеку от населенного пункта Окны. Накануне они связывались в интернете с организаторами, которые за 2000 долларов указывали им маршруты движения. На нарушителей составлены админпротоколы" - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что двое уклонистов пытались сбежать в Польшу. В качестве способа укрытия они соорудили подвижную перегородку между пассажирским и грузовым отсеками микроавтобуса.

Также пограничники показали, как поймали уклониста, который пытался пересечь границу, с помощью дрона. На требование остановиться мужчина не отреагировал, а после стал убегать. Он спрятался, как ему казалось, в траве у обочины дороги, но дрон с тепловизионной камерой отчетливо показал его местонахождение.

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