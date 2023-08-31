Пограничники показали, как ловят уклонистов, которые пытаются сбежать за границу, с помощью дронов.

Очередного такого беглеца заметили ночью на границе с Молдовой в Одесской области

Об этом сообщает ГПСУ в своем Телеграм-канале.

На требование остановиться мужчина не отреагировал, а после стал убегать. Он спрятался, как ему казалось, в траве у обочины дороги, но дрон с тепловизионной камерой отчетливо показал его местонахождение.

Мужчину догнали и задержали.

Перед этим пограничники нашли в тайнике фургона четырёх уклонистов, которые бежали в Молдову.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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