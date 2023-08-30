Анализируем итоги 553-го дня войны в Украине.

Массированный налет на РФ

Сегодня ночью на Россию и Крым обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

Началась она с Пскова, где был атакован аэропорт. Отметим, что этот город в 700 километрах от украинской границы - и гораздо ближе к Беларуси, Эстонии и Латвии (как до Пскова могли добраться дроны - мы проанализируем ниже).

Атака на Псков была продолжительной, звучали взрывы, автоматные очереди, было видно зарево.

По официальным российским данным, повреждения получили два военно-транспортных самолета Ил-76. По данным российских телеграм-каналов - четыре и еще два оказались уничтожены.

Военная разведка Украины утверждает, что в Пскове уничтожено четыре транспортника Ил-76 и неустановленное количество повреждено. В Сети есть пока видео только одного самолета, охваченного огнем.

В Брянске то ли дроны, то ли их обломки попали по заводу микроэлектроники "Кремний" и по административному зданию. Ближе к утру в Брянской области беспилотники атаковали телевышку - как утверждают российские власти, без успеха, их успели сбить.

В Калужской области беспилотник попал по нефтяному резервуару, это подтвердил губернатор. Возгорание, по его данным, ликвидировано (резервуар, как заявляется, был пустой).

Также беспилотник потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области. Одновременно дроны были сбиты над Рязанской и Орловской областями. Во всех этих случаях о последствиях и разрушениях ничего не известно.

Затем о массированном налете на Крым сообщили местные "власти". В Севастополе заявили об отражении атаки с моря, подробности пообещали позже, но пока ничего не сообщили.

Также в минобороны РФ пока не комментировали наиболее массированного удара - по Пскову, куда ранее украинские дроны никогда не добирались.

Военный обозреватель "БиБиСи" анализирует, как это могло произойти.

Издание указывает, что в Украине есть дроны с заявленной дальностью в тысячу и более километров - например, Raybird-3 или "Бобер". Но по прямой линии такой дрон вряд ли полетит - в полете беспилотник маневрирует, чтобы обойти районы ПВО. Также уменьшить дальность хода может встречный ветер, который увеличивает расход горючего.

То есть, возникают сомнения в том, мог ли дрон долететь в Псков с украинской территории. Тем более, если беспилотников, атаковавших псковский аэродром, было как минимум десять (как утверждают российские паблики). Сложно представить, что такое количество дронов по пути никто не заметил.

Поэтому в сети сразу стали появляться гипотезы, что дроны были запущены не с территории Украины. Например, из самой России, а также Беларуси или стран Балтии.

Но и к этой версии возникают вопросы, поскольку дроны имеют широкий размах крыльев, и как провезти их в РФ или РБ, а также незаметно запустить их там - не совсем понятно. Для запуска нужна как минимум катапульта.

Поэтому, как считает "БиБиСи" наиболее вероятен вариант что дроны все-таки были запущены из Украины, и их просто не смогла перехватить российская ПВО. Беспилотники могли двигаться на небольшой высоте, что трудно отследить с помощью радаров, а в темноте их тяжело заметить визуально.

Издание также напоминает, что накануне в Брянской области РФ сбивала много украинских дронов. По предположению "БиБиСи", это могли быть пуски с целью вычислить позиции ПВО, что затем и помогло составить карту полета на Псков.

Но в российских пабликах более популярна, что все же удар мог наноситься либо с территории Латвии либо Эстонии (80 км до Пскова), либо из судна нейтральных вод Финского залива, откуда до Пскова порядка 200 километров.

Сценарий удара из Эстонии подразумевает безусловное участие стран НАТО в подготовке или, как минимум, согласование, удара. К слову, журнал Economist недавно писал, что все цели для ударов на территории России даются Украине западными разведками.

Упомянул данную версию и телеведущий Владимир Соловьев, призвав в ответ "стереть с лица земли Прибалтику".

При этом минобороны РФ до сих пор не комментировало этот удар. Также никто из официальных лиц не высказался на тему откуда беспилотники прилетели. Песков лишь заявил, что вопрос этот "изучается".

Вероятно, в Москве пытаются понять откуда на самом деле летели дроны и какую версию на этот счет по итогу озвучить. Ведь если РФ официально заявит, что дроны летели из страны НАТО, то это может стать основаниям для утверждения Москвы о том, что против нее была совершена "агрессия" с территории НАТО после чего Россия и Альянс окажутся на грани войны. Но пока непонятно, готов ли Кремль столь высоко поднять сейчас ставки (хотя намеки о такой готовности от российской власти регулярно звучат, особенно от Дмитрия Медведева).

Но в любом случае этот удар открывает новое изменение данной войны. Если Россия достаточно плотно защищает Москву, то очевидно что десятки объектов военно-экономического значения в других регионах прикрыть будет сложнее. И этим будет пользоваться Киев, нанося неожиданные удары вдали от своих границ.

С одной стороны, критического ущерба для военного потенциала РФ такие удары не наносят. С другой - вынуждают отвлекать больше ресурсов ПВО для тыла, которые можно было бы использовать на фронте.

Также несомненно, что уровень эскалации конфликта данные акции зримо повышают. Как минимум - в виде разговоров об участии стран НАТО в тех или иных операциях.

Впрочем, и сама Россия может взять на вооружение тактику ударов по Украине небольшими и малозаметными беспилотниками, которых труднее отследить и поразить средствами ПВО, чем более крупных "шахедов". Точно также как армия РФ ранее переняла украинский опыт использования FPV-дронов для поражения целей.

Удар по Киеву

После того, как начались удары по Пскову, россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области.

Украинское командование заявило, что были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных БпЛА. Городские власти сообщили о падении на Киев обломков сбитых ракет.

При этом газета Guardian опубликовала видео удара по столице, где виден прилет был серьезный взрыв на месте прилета в Киеве. Внешне это не выглядит как падение обломка.

Куда был прилет - неясно. Но, судя по фото предприятия в Шевченковском районе Киева, куда, по данным МВД, упал обломок, там довольно масштабные разрушения и погибло двое охранников.

Также в Киеве обломки ракеты упали на крышу "Ашана" у метро Харьковская.

В Киевской области от обломков пострадало шесть частных домов - речь о Бучанском и Фастовском районах.

В Житомирской области дроны атаковали один из объектов инфраструктуры. Пострадало также железнодорожное полотно.

В минобороны РФ заявили, что били не только ракетами воздушного, но и морского базирования (применение "Калибров" Украина не подтверждала). Утверждается, что удар наносился "по пунктам управления и разведки" и "цели удара достигнуты".

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня снова заявил об успехах юго-восточнее Орехова. "На направлениях Новоданиловка – Новопрокоповка и Малая Токмачка – Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Вчера также сообщалось об успехах в направлении Вербового, которое находится восточнее Работино.

В этом ключе западные аналитики продолжают писать о прорыве первой линии российской обороны.

ВСУ прорвали укрепления "линии Суровикина" около Работино на мелитопольском направлении, заявил военный аналитик BILD Юлиан Рёпке. Речь идет о линии из бетонных "зубов дракона" в направлении Вербового.

По данным Репке, вчера ВСУ к ним приблизились, а уже сегодня сумели прорвать. "То есть "зубы дракона" сдерживали украинских солдат лишь около суток", — отметил эксперт. По его данным, в этом же районе ВСУ продвинулись на два километра восточнее села Новопрокоповка.

Генштаб ВСУ уже два дня подряд сообщает об успехах на этом направлении. В то же время россияне отрицают занятие украинскими войсками Работино (утверждая, что в южной части посёлка остаётся армия РФ) и преодоление первой линии российской обороны, а также продвижение к Новопрокоповке.

В частности, об этом заявил назначенный россиянами "глава" Запорожской области Евгений Балицкий.

При этом, российские военные паблики подтверждают, что ВСУ продвигаются к востоку от Работино, недалеко от Вербового, но говорят на само Вербовое атаки отбиты.

Также западные СМИ пишут о том, что до Токмака украинским силам нужно прорвать еще две российские оборонительные линии. Как отмечает New York Times, сейчас прорвана только одна линия.

"Спутниковые снимки показывают, что, чтобы достичь Токмака, украинским силам придется прорвать еще две российские оборонительные линии, состоящие из траншей, плотных минных полей, земляных валов и противотанковых заграждений", - говорится в материале.

При этом российские военные могут направить подкрепления в район Работино, пока вторая и третья линии обороны проводят "окончательную подготовку к бою", считают военные аналитики.

Издание также пишет, что даже с западным арсеналом продвижение ВСУ под Работино было "медленным и дорогостоящим, что поднимает вопрос о том, как далеко смогут зайти украинцы"

К обстановке на восточном фронте. Командующий Сухопутными войсками Сырский назвал ее сложной.

"Наши части продолжают сдерживать наступление врага на Купянско-Лиманском направлении. Наиболее упорные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону наших войск, используя штурмовые отряды на бронетехнике.

Одновременно враг осуществляет перегруппировку, заводит новые части с территории РФ с целью наращивания численности и боеспособности своих войск", - сообщил Сырский.

Напомним, что после предыдущих заявлений Сырского о введении российских резервов на это направление, его раскритиковала западная пресса - упрекнув, что Украина не хочет, как то рекомендуют США, бросить все силы на юг.

Сегодня ночью также снова активизировалась тема войны на море. Минобороны РФ ночью заявило, что российский самолёт уничтожил четыре катера с десантом ВСУ в Черном море. Всего, как заявляется, на лодках было до 50 человек.

Российские паблики дополнили эту информацию. По их данным, четыре украинских катера с десантом пытались высадиться в Крыму вчера поздно вечером - их якобы засекли в 100 километрах от Крыма, и когда они были в 60-70 км российский самолет поднялся в воздух и нанес по ним удар.

После этого катера развернулись и начали уходить в направлении острова Змеиный.

Позже днем МО РФ еще дважды заявила об уничтожении военного катера ВСУ у острова Змеиный. Командование Сил специальных операций Украины это опровергло, но своей версии событий не привело.

То есть, Украина провела ночью комбинированную атаку в Крыму - ночью был налет дронов на Севастопольскую бухту и, вероятно, попытка высадки десанта на западном берегу Крыма (если, естественно, эта информация соответствует действительности).

Военная помощь Украине

Вчера США выделили Украине новый пакет военной помощи на 250 млн долларов. В него вошли:

– ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны,

– боеприпасы для HIMARS,

– артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм,

– оборудование для разминирования,

– Javelin и другие противотанковые системы и ракеты,

– более 3 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию,

– машины скорой помощи,

– подрывные боеприпасы для ликвидации помех,

– запасные части,

– финансирование услуг, обучение и транспортировка.

В Пентагоне при этом заявили, что гарантированное финансирование для военной поддержки Украины завершится 30 сентября - по истечении фискального года в США. При этом ведомство напомнило, что есть еще и запас - сэкономленные ранее 6,2 млрд долларов, которые будут доступны и после 30 сентября.

Напомним, в начале августа Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины. Пока в Конгрессе этот вопрос находится на стадии обсуждений. И решение, которое примет республиканское большинство, будет крайне показательным для дальнейшей поддержки Украины.

New York Times пишет, что для Украины в Вашингтоне "тикают политические часы". Поэтому, объясняет издание, Владимир Зеленский хочет получить как можно больше F-16 до выборов в Европе и США, "что может привести к изменению взглядов в правительствах, которые обещали эти самолеты".

Кроме того, издание считает, что заявления Зеленского о приобретении F-16 "сигнализируют о молчаливом признании того, что 18-месячная война в Украине, вероятно, продлится еще долгие годы".

Параметры окончания войны

В американских СМИ сегодня вышли мнения о том, что Украину ждет по итогам этой войны скорее всего корейский сценарий - разделение по линии фронта без формального мирного договора, но с прекращением огня.

Украине не подходят послевоенные гарантии по модели Германии и Израиля, о которых все чаще говорят в прессе, пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут. Напомним - западная Германия была принята в НАТО, а Израиль получает от США военные поставки.

Клут пишет, что западная Германия была принята в Альянс, когда не было боевых действий, а СССР признал ФРГ как государство. Аналогично Запад признал ГДР.

"В качестве альтернативы президент Украины Владимир Зеленский мог бы по примеру Аденауэра официально попрощаться с пятью украинскими регионами... Но Киев хочет вернуть всю свою территорию", - пишет журналист.

Израильская модель - гарантий безопасности - для Украины также не подходит, считает автор.

"Американские гарантии безопасности формализовались только после того, как Израиль уже выиграл четыре войны против своих арабских врагов", - напоминает Клут. Также, по его словам, израильтяне воевали на чужих территориях. Кроме того, у арабских противников Израиля не было ядерного оружия.

Таким образом, украинцы находятся в ситуации, противоположной Израилю 70-х годов, поскольку пока в своей войне они не победили. Израильтяне же, перед тем, как стать союзниками США, уже выиграли войны и по факту имели ядерное оружие.

Поэтому "лучшим из доступных" журналист считает Корейский вариант - заморозки войны по линии фронта без переговоров, которые увенчались бы успехом. Клут находит много аналогий ситуации в Украине и в Корее.

Как и сейчас, Москва и Пекин поддерживали одну сторону (КНДР), в то время как США возглавляли международную коалицию в защиту Южной Кореи. Также в Корее, как и в Украине, активная начальная фаза уступила место "мучительному и кровавому тупику". И США, и Советский Союз имели ядерное оружие.

Также обозреватель отмечает, что, как и в ситуации с Украиной, США имели разногласия со своими южнокорейскими союзниками на то, чем должна окончиться война. "Президент Ли Сын Ман хотел захватить весь полуостров", - пишет журналист, проводя параллели с Украиной, которая хочет освободить все свои территории военным путем.

По мнению Клута, ввиду тупика на фронте и отказа сторон от уступок, только такой сценарий сможет прекратить бессмысленное кровопролитие.

Далее влиятельный американский журнал The New Yorker выпустил статью, где анализируется возможность начала переговоров с Россией для окончания войны в Украине. В статье приводятся аргументы в пользу переговоров, которые высказывает эксперт известного американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап.

По его мнению, ни у одной из сторон нет ресурсов, чтобы полностью вывести другую из боя. Издание напоминает, что аналогичное мнение высказали и другие аналитики, в первую очередь генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

Чарап говорит, что есть прецеденты переговоров на фоне боевых действий - Корейская война. Это помогло быстрее ее закончить, избежав лишних бессмысленных жертв. Поскольку военный тупик в Корее, как и сейчас в Украине, был очевиден.

Также аналитик оспаривает аргумент ряда представителей США, что чем дольше длится война, тем сильнее ослабляется Россия. Чарап считает, что эта цель (ослабление РФ) уже достигнута и продолжение войны ничего к ней не добавляет, а, возможно, создаст новые проблемы. "Ослабленная Россия - это хорошо, но полностью изолированная, отмороженная Россия, Россия как Северная Корея - это не очень", - считает Чарап.

Также он оспаривает один из самых распространенных аргументов против переговоров и компромиссов с Россией - о том, что если согласиться на территориальные уступки Путину, то он решит, что завоевательные войны работают и нападет на ещё какую-нибудь страну. Чарап допускает, что такие планы у Путина действительно могут быть. Но одно дело амбиции, а другое дело - реальные возможности. По мнению Чарапа, война в Украине показала, что возможностей для новых завоеваний у России нет.

Чарап считает, что США и Украина должны вместе определить условия, на которых будет остановлена война, но полный возврат территорий маловероятен. Он говорит, что мнение Украины нужно учитывать, но было бы "лукавством" считать, что США "не имеют возможности каким-либо образом" на нее влиять.

"Мы считаем, что можно давать им советы обо всем на свете, но только не о прекращении войны?", - задаёт риторический вопрос аналитик.

При этом он не видит варианта прекращения войны без территориальных уступок со стороны Киева.

"Я не думаю, что Украина обязательно должна пойти на уступки. Просто я не вижу альтернативы тому, что этим все кончится", - говорит Чарап.

Аналитик называет нынешнюю ситуацию "пожаром наивысшей категории сложности" и говорит, что "все может стать еще намного, намного хуже", если не запустить переговоры.

Также издание поговорило с бывшим украинским чиновником. Он считает, что сейчас "ни у одной из сторон недостаточно воли, чтобы остановить боевые действия", а украинцы не готовы к сдаче территорий, но их позиция может поменяться, когда "абсолютно каждый будет знать кого-то погибшего или раненого". По словам бывшего чиновника это пока не так, но все к тому идет.