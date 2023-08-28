Украина часто получает разведданные для ударов дронами по территории РФ от Запада. Передается информация о российских радарах, радиоэлектронной борьбе и средствах ПВО.

Об этом пишет The Economist.

По данным издания, Россия не может обезопасить всю свою огромную территорию.

"Если вам удастся преодолеть 60-километровые станции помех на границе, то вы оказываетесь в глубине России, и игра началась", — говорит источник издания, близкий к разработчикам украинского дрона "Морок", который недавно принимал участие в атаке на Крым.

Около 35-40% дронов долетают до ближайшей окрестности намеченной цели. Отзывы об успехе поражения собираются со спутников, устройств слежения, отчетов в соцсетях и местных агентов.

По данным издания, украинская программа беспилотников не имеет единой структуры управления или закупок - разные ячейки действуют самостоятельно, не координируясь друг с другом. Однако тормозит развитие программы коррупция и бюрократия, пишет издание.

"Центральное правительство, особенно Министерство цифровой трансформации, попыталось оптимизировать финансирование и устранить бюрократическую волокиту. Но бюрократия, коррупция и корыстные интересы в украинской военной промышленности продолжают тормозить развитие. Некоторые из операций, направленные на Москву, похоже, являются пиар-проектами, призванными привлечь внимание руководства закупок к прототипу, и не имеют военной ценности", - пишет издание.

На этом фоне РФ догнала Украину по количеству дронов. Ранее на передовой соотношение было три к одному в пользу Украины, а теперь установился паритет.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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