На аэродром в Курске был совершен массированный налет дронов военной контрразведки Службы безопасности Украины. Пострадали несколько военных самолетов россиян.

Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации прессы, которая ссылается на СБУ, 16 беспилотников ударили по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также были повреждены радары комплекса С-300 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь".

Заявляется, что практически все БПЛА долетели до целей, лишь три дрона были сбиты.

Точные последствия попаданий и число погибших устанавливаются.

Отметим, что российские власти и телеграм-каналы этого налета не подтверждали. Они заявляли о двух беспилотниках в Курской и Брянской областях, которые были сбиты. При этом в самом Курске был поврежден жилой дом.

Между тем в российском минобороны утверждают, что сегодня ночью нанесли удар по военному аэродрому под Киевом.

Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

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