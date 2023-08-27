Сегодня утром минобороны РФ заявило о сбитии двух дронов в Курской и Брянской областях.

Ранее российские телеграм-каналы сообщали о взрывах в Курске.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что беспилотник врезался в многоквартирный дом.

Сообщается, что на некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в здании соседнего вуза.

Напомним, вчера в России заявили, что сбили беспилотник в Шебекинском районе Белгородской области.

Также сообщалось, что под Москвой в Истринском районе был сбит беспилотник. Заявляется, что была "пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области".

А накануне в минобороны РФ заявили о массированной атаке беспилотников на Крым. Сообщалось о 42 сбитых или подавленных БПЛА.

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