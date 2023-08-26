В России заявили, что утром сбили беспилотник в Шебекинском районе Белгородской области, которым якобы атаковала Украина.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что под Москвой в Истринском районе был сбит беспилотник. Заявляется, что была "пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области".

Ранее местные власти заявляли, что 20 августа на подлете к Белгороду в РФ было сбито 12 воздушных целей.

Война в Украине идет 549-й день. Мы следим за последними новостями и самыми важными событиями 26 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. В материале рассказывается о продвижении ВСУ по двум направлениям на южном фронте и других подробностях контрнаступления, массированной атаке беспилотников на Крым, обучении украинцев на самолетах F-16, последствиях гибели Пригожина и Уткина.

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