В ГУР заявили о том, что сегодня нанесли удара по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ в селе Перевальное в Крыму.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде", — сказал он и добавил, что "в Крыму в ближайшее время будет ещё много новостей".

Представитель разведки также отметил, что у разведки уже есть информация о погибших и раненых российских военных, но она нуждается в уточнении.

Село Перевальное находится в глубине Крыма, по дороге из Симферополя в Алушту, от него около 300 км до ближайшей контролируемой Украиной территории. Чем наносился удар, Юсов не сказал.

Напомним, что утром в минобороны РФ заявили о массированной атаке беспилотников на Крым. Сообщалось о 42 сбитых или подавленных БПЛА.

Накануне в сети было опубликовано видео ночного рейда украинской разведки на мыс Тарханкут, что в Крыму.

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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