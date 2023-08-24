В сети опубликовано видео, предположительно, движения катера с бойцами ГУР в ходе ночного рейда в Крым.

На заднем фоне виден берег, от которого отдаляется лодка.

Напомним, что ночью украинская разведка провела рейд на территорию мыса Тарханкут. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, цели достигнуты, потерь нет.

Ранее мы писали о том, что в Оленевке на западе Крыма был поражен российский комплекс С-400.

А также, что главный разведчик Украины Буданов пообещал новые удары по Крыму "на днях".

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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