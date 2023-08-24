Подразделения Главного управления разведки (ГУР) провели высадку на территории Крыма. Спецоперация прошла при взаимодействии с военно-морским флотом Украины.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии изданию "Суспильне".

По его словам, "цели достигнуты", потерь среди личного состава нет.

Об этом рейде в районе мыса Тарханкут с утра писали СМИ.

По данным "Радио Свобода", около населенного пункта Маяк местные жители слышали взрывы.

Источники издания говорят, что там был бой с использованием плавсредств и авиации.

В поселке расположена база 3-го радиотехнического полка и радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". Там же была на днях уничтожена российская система ПВО.

Российские ресурсы заявляют, что в 3:50 ночи у мыса Тарханкут вооруженные люди на лодках открыли огонь, предварительно, из РПГ.

Часть российских пабликов пишет, со ссылкой на свои источники, что "украинская ДРГ была уничтожена" вблизи мыса Тарханкут около 4 утра. Другие российские паблики этого не подтверждают. А в ГУР опровергли потери.

Позже ГУР опубликовала видео рейда.

Судя по нему, десант не просто подплыл на лодке к берегу, как сообщалось ранее, но еще и высадился на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на какое-то здание. Оно похоже на коттеджный домик для туристов в Оленевке.

На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь.

«Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника», - говорится в сообщении ГУР.

Заявлено, что все цели и задачи выполнены, а украинские бойцы без потерь покинули место событий.

Напомним, накануне глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал новую атаку по Крыму "в ближайшие дни".

В конце июля мы писали, что в Британии тренируют две тысячи украинских спецназовцев для захода в Крым.