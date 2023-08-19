Война не может закончиться, пока Украина не вернёт все территории, которыми владела по состоянию на 1991 год.

Такой тезис прописан в проекте постановления Верховной Рады, который вчера внесла в парламент широкая группа народных депутатов из разных фракций. Один из соавторов - спикер Руслан Стефанчук. Также под проектом подписались вице-спикеры Александр Корниенко и Елена Кондратюк.

Постановление предлагает принять заявление Рады о госполитике по деоккупации Крыма. Там в основном идёт речь о том, что Украина должна делать на полуострове после его освобождения.

Но говорится там и о недопустимости прекращения боевых действий до освобождения всех территорий Украины.

"Восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанной государственной границы, включая деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также обеспечение государственного суверенитета Украины является ключевым условием завершения войны", - говорится в проекте заявления.

"Прекращение войны, развязанной российской федерацией против Украины, путем каких-либо территориальных уступок государству-агрессору недопустимо", - добавили авторы.

Напомним, что заявления Верховной Рады статуса закона не имеют.

Также депутаты поддержали формулу президента Владимира Зеленского, которая предполагает то же самое.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинский мирный план, в основе которого лежит требование вывести российские войска на границы 1991 года, безальтернативен, но в нем можно менять последовательность пунктов.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.