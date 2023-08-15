Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинский мирный план, в основе которого лежит требование вывести российские войска на границы 1991 года, безальтернативен, но в нем можно менять последовательность пунктов.

Об этом он заявил в интервью la Repubblica, отвечая на вопрос о возможности сделать украинский план завершения войны "более гибким".

"Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите", - сказал секретарь СНБО.

"План Зеленского" состоит из 10 пунктов, среди которых восстановление территориальной целостности Украины, обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленными по формуле "всех на всех".

Также Данилов отрицает, что Запад начинает давить на Украину с целью выхода на переговоры с РФ, о чем ранее говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сообщения об этом якобы давлении ничем не подтверждаются. Они существуют только в интернете… Партнеры не указали никаких обязательств по ведению переговоров", – говорит глава СНБО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил за продолжение мирных переговоров об Украине и призвал не торопить его с решением о Taurus.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

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