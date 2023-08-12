Украину ждет сложная осень из-за все громче звучащих голосов о необходимости переговоров с Россией и заключения мирного соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень... Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", - сказал Кулеба.

Также он считает, что предстоит большое количество тяжелых международных саммитов, на которых украинской стороне нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова начать переговоры с РФ через посредника, но только после вывода российских войск. С Путиным, по его словам, Украина больше не готова ни о чем говорить, но "возможно посредничество третьей стороны при условии, что русские готовы уйти".

Война в Украине идет уже 535-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 августа 2023 года в онлайне.

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