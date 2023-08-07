Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не продемонстрировала к ним интереса.

Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.



"Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире", - сказал Миллер.

Он добавил, что Вашингтон готов сыграть "любую возможную конструктивную роль", чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта.



"Мы также будем приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс", - заявил представитель Госдепа.

Заявление Госдепартамента об отказе Москвы от диалога по Украине прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022..., сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию", - отметила Захарова.

Ранее в июле СМИ написали, что между США и Россией идут конфиденциальные переговоры об Украине.

Однако российский МИД назвал эту информацию фейком.