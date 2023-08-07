Курортный город Баден-Баден, расположенный на юге ФРГ, предлагает провести мирные переговоры России и Украины.

Об этом заявил его убербургомистр Дитмар Шпэт газете Badische Neuesten Nachrichten.

"Баден-Баден - лучший пример того, как мирно могут жить вместе россияне и украинцы", — утверждает Дитмар.

Он назвал свой курорт "местом встреч для всего мира" и "мирной точкой пересечения".

Данное предложение о мирных переговорах, являющееся его собственной инициативой, Дитмар намерен вскоре передать федеральному правительству Германии.

Отметим, что на прошедших выходных по Украине состоялся саммит в Саудовской Аравии — без участия РФ, но с представителями стран "глобального юга".

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал участию Китая в саммите по Украине "Исторической победой".

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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