На саммите в Саудовской Аравии, посвященном мирному урегулированию войны в Украине, Киев не настаивал на принятии своей формулы мира.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Также, по словам двух дипломатов, на которых ссылается издание, Украина не настаивала на выводе российских войск до начала переговоров – ключевой части своего плана. А страны-участницы не требовали от Украины отказаться от своей формулы.

Издание отмечает, что в этом существенное отличие от аналогичной встречи в Копенгагене в июне: тогда Украина настаивала, чтобы крупнейшие развивающиеся страны приняли мирный план Владимира Зеленского, но некоторые государства ей в этом отказывали.

Напомним, по данным СМИ, участники переговоров по Украине в Саудовской Аравии пришли к согласию по двум вопросам. Во-первых, все считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" и верховенство Устава ООН. Во-вторых, на встрече договорились создать рабочие группы для обсуждения украинской формулы мира.

Также пресса писала, что Саудовская Аравия предложила свой мирный план по Украине.

А в Офисе президента рассказали о результатах переговоров в Саудовской Аравии.