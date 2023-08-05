В субботу, 5 августа, в Саудовской Аравии начались переговоры по Украине. Саммит стартовал в городе Джидда.

В переговорах примут участие около 40 стран, пишет Al Jazeera.

Другие издания со ссылкой на местное телевидение заявляют о 30 государствах.

Напомним, Россия там присутствовать не будет. Эту встречу собрала Украина, чтобы обсудить со странами, не присоединившимся к санкциям, "формулу мира" президента Владимира Зеленского.

В то же время западные СМИ каких-то прорывов от встречи не ждут. Власти США уже заявили, что не ждут реальных результатов от саммита в Джидде.

По данным The New York Times, на встрече в Саудовской Аравии Украина попытается сделать "новый дипломатический рывок, чтобы ослабить Россию", а также избежать нежелательных для Киева переговоров с РФ.

Издание Politico отмечает, что Саудовская Аравия хочет выступить в роли миротворца на саммите по Украине.

Накануне на Банковой заявили, что Украина планирует распределить между странами на саммите в Саудовской Аравии ответственность по пунктам "формулы мира".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "исторической победой" участие Китая в саммите в Джидде.