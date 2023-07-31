Мексика отказалась участвовать в переговорах по поводу мирного урегулирования войны в Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии, если на них не пригласят Россию.

Как передает Reuters, об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Обрадор выразил желание, чтобы предстоящие мирные переговоры на Ближнем Востоке прошли с участием как Украины, так и России.

Он сказал, что Мексика будет участвовать в переговорах, которые должны состояться в Саудовской Аравии в ближайшие выходные, только в том случае, если обе стороны будут присутствовать.

"Мы не хотим продолжения иррациональной российско-украинской войны", — заявил Обрадор на пресс-конференции.

Он сказал об огромных человеческих страданиях, вызванных войной, заявив, что ее единственным бенефициаром, похоже, стала военная промышленность.

По данным The Wall Street Journal, в мирных переговорах, которые должны состояться 5-6 августа в Джидде, примут участие высокопоставленные чиновники из 30 стран. Однако Россия не была приглашена к участию в переговорах.

На выходных несколько западных изданий написали, что в начале августа в Саудовской Аравии пройдет организованный Украиной мирный саммит с участием представителя Белого дома США.

Позже на Банковой его подтвердили.