Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил встречу в Саудовской Аравии, посвященную Украине, куда не пригласили Россию и не приедет Китай.

О мероприятии Ермак написал в своем телеграм-канале.

На встречу планируется позвать Индию, ЮАР, Бразилию и другие страны "глобального Юга", не поддержавшие санкции против России и предлагающие остановить войну в Украине. По словам главы Офиса президента, на встрече соберутся советники глав ряда государств.

"В ходе встречи, над подготовкой которой работаем, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах формулы мира, внедрение которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире", - заявил Ермак.

В Саудовской Аравии стороны сосредоточатся на "поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана". Эти формулировки могут лечь в основу саммита на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года, добавил Ермак.

Ранее сегодня несколько западных изданий сообщили, что в начале августа в Саудовской Аравии пройдет организованный Украиной мирный саммит. Ожидается участие представителя Белого дома США.

Напомним, предыдущая такая встреча прошла в Копенгагене, где представители Киева и ряда стран "глобального Юга" обсудили формат окончания войны в Украине. В столице Дании прошли консультации Украины с представителями Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии. Страны тогда не смогли согласовать итоговое заявление.