В Копенгагене Украина и ряд стран "глобального Юга" обсудили формат окончания войны в Украине. В столице Дании прошли консультации Украины с представителями Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

Об этом сообщил глава ОПУ Андрей Ермак.

Страны представляли советники по нацбезопасности, от Киева приехал глава Офиса президента Андрей Ермак и дипломаты. Они пытались убедить собеседников из стран "глобального Юга" в безальтернативности формулы Владимира Зеленского по окончанию войны.

Также обсуждался вопрос о проведении "Глобального саммита мира".

Ермак заявил, что Украина приглашает провести его у себя, но "многие страны уже выразили готовность принимать у себя этот саммит, включая такие международные площадки как Генеральная Ассамблея ООН".

Отметим, что ранее, как ожидалось, в этой встрече примет участие советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Но на общей фотографии, опубликованной Ермаком, Салливана нет.

В то же время он, а также представитель Госдепа Виктория Нуланд планировали на эти выходные поездку в Копенгаген, чтобы обсудить Украину со странами "глобального Юга".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет провести в июле саммит "формулы мира". На саммит планируется пригласить страны, которые не ввели санкции против РФ и выступают за скорейшее прекращение огня. В частности, Китай, Ватикан, Бразилию и Индию.

Война в Украине идет 487-й день. Мы следим за новостями 25 июня 2023 года в своем онлайне.