Белый дом обсудит войну в Украине со скептиками поддержки Киева, такими как Индия, Бразилия, Южная Африка и другими странами "глобального юга".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Окончательный список стран еще не утвержден. Могут также присутствовать официальные лица из Турции и Китая.

Приехать на встречу в Копенгаген по просьбе Киева согласились советник по нацбезопасности США Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Также будет присутствовать неназванный высокопоставленный чиновник Евросоюза.

Они хотят обсудить расширение проукраинской коалиции в неформальной обстановке.

"Ожидается, что война будет бушевать и в следующем году, и западные чиновники беспокоятся о том, чтобы проповедовать достоинства украинского сопротивления новообращенным, не удостоверившись, что их аргументы не имеют более широкую привлекательность", - пишет издание.

"Лишь мы мало осознаем, насколько остальной мир не убежден. Они не убеждены. Ужасно признавать это", - сказал анонимно европейский чиновник.

FT напоминает, что Индия, Бразилия, Китай и Южная Африка - члены группы БРИКС наряду с Россией - отказались присоединиться к западным санкциям против Москвы, оказывая Кремлю разную степень поддержки.

Ранее мы писали, что президент Финляндии Саули Ниинистё призвал всерьез отнестись ко взаимоотношениям России с развивающимися странами, в частности, с группой БРИКС, и к их негативному отношению к Западу.

Напомним, страны БРИКС и их партнеры хотят расширить сотрудничество в рамках блока и стать противовесом Западу.