Страны БРИКС, в состав которых входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, обратились к учрежденному банку блока с просьбой дать рекомендации относительно возможного введения общей валюты.

Об этом сообщает Bloomberg.

Их цель - изучить, как такая валюта могла бы защитить страны-участницы от негативного влияния санкций, подобных тем, что были введены против России.

Министры иностранных дел стран БРИКС недавно собрались в Кейптауне, чтобы обсудить стратегии усиления глобального влияния блока и оспаривания доминирования США.

Хотя никаких твердых выводов сделано не было, обсуждение альтернативных валют стало заметной темой. Наледи Пандор, министр международных отношений Южной Африки, подчеркнула эту цель, хотя и не упомянула напрямую Россию.

Сейчас страны БРИКС изучают возможность создания общей валюты как средства смягчения воздействия санкций и укрепления своей экономической устойчивости.

Напомним, президент Бразилии Лула да Силва призвал страны БРИКС отказаться от доллара в торговле.

Известно, что саммит стран БРИКС состоится в августе в ЮАР. Власти ЮАР собираются предоставить лидерам стран БРИКС дипломатический иммунитет, чтобы не арестовывать президента России Владимира Путина, который планирует посетить саммит.