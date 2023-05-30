Владимир Путин. Фото: Facebook

Президент России Владимир Путин сможет приехать в Южную Африку на саммит БРИКС в августе, не опасаясь выдачи Международному суду в Гааге.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что Южно-Африканская Республика предоставит лидерам стран БРИКС дипломатический иммунитет.

Это значит, что они будут защищены от ареста или судебного преследования.

Путин сможет приехать на саммит в ЮАР

Ранее министр юстиции ЮАР заявлял, что власти изучают возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордера МУС на арест.

Саммит БРИКС пройдет этим летом в Йоханнесбурге. Путин туда приглашен. Но пока Кремль поездки в ЮАР не подтверждал.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина. Выдача ордера означает, что президента России могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда, которой является и ЮАР. 

Также главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно.

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