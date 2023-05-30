Президент России Владимир Путин сможет приехать в Южную Африку на саммит БРИКС в августе, не опасаясь выдачи Международному суду в Гааге.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что Южно-Африканская Республика предоставит лидерам стран БРИКС дипломатический иммунитет.

Это значит, что они будут защищены от ареста или судебного преследования.

Ранее министр юстиции ЮАР заявлял, что власти изучают возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордера МУС на арест.

Саммит БРИКС пройдет этим летом в Йоханнесбурге. Путин туда приглашен. Но пока Кремль поездки в ЮАР не подтверждал.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина. Выдача ордера означает, что президента России могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда, которой является и ЮАР.

Также главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно.