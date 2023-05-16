Африка подготовила свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине. О нем уже знают президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в своем обращении, которое было опубликовано 16 мая.

По его словам, данный план уже поддержали ряд африканских государств, включая Сенегал, Уганду и Египет.

Рамафоса говорит, что проинформировал об этом плане генсека ООН и провел переговоры с Путиным и Зеленским. По его словам, оба президента готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию войны.

Детали самого плана пока не сообщаются, президент ЮАР заявил, что плану оказана "острожная" поддержка со стороны западных стран, включая США и Великобританию.

Напомним, власти ЮАР просят Путина не приезжать на саммит БРИКС, чтобы не пришлось его арестовывать.

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