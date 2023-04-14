Путин стал героем на африканском телевидении: пророссийский контент о войне в Украине набирает аудиторию на континенте Коротких теней.

Об этом пишет The New York Times.

"На Afrique Média, телевизионном канале, базирующемся в Камеруне, который охватывает миллионы людей в Африке и недавно подписал партнерское соглашение с RT эксперты регулярно восхваляют российское вторжение в Украину, а один недавно заявил: "Слава Путину", – сообщает издание.

По его информации, за последний год в новостных агентствах и социальных сетях Африки все чаще появляется поток пророссийского контента. Сообщения направлены на то, чтобы заручиться поддержкой вторжения в Украину и представить растущее присутствие России на африканском континенте как выгодное, в то же время очерняя американское и европейское, особенно французское, участие в Африке.

Среди обнаруженных на прошлой неделе просочившихся документов американской разведки есть отчет, в котором говорится, что российская военная разведка в феврале планировала пропагандистскую кампанию с использованием африканских СМИ, чтобы "переориентировать" общественное мнение в Африке в пользу России.

"Российские фейковые новости производятся здесь в промышленных масштабах. Мастерство пророссийских аккаунтов неоспоримо", - сказал Абдулай Гиндо, координатор Benbere, веб-сайта проверки фактов, базирующегося в Мали.

Есть также свидетельства того, что китайские компании помогали распространять российский контент в Африке. StarTimes, базирующийся в Пекине поставщик спутникового телевидения, продолжал предоставлять RT клиентам, несмотря на то, что другие компании отказались от него.

В рамках соглашения об обмене контентом китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" переводило материалы российской государственной службы новостей "Интерфакс", которые затем были подхвачены СМИ в Демократической Республике Конго и других странах.

Ранее сын президента Уганды заявил о готовности отправить войска для обороны Москвы.

Также британский The Economist опубликовал рейтинг стран, которые поддерживают Россию.