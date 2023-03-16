Журнал The Economist составил рейтинг стран, которые поддерживают Россию, назвав его "индексом друзей президента РФ Владимира Путина". Оценка проводилась по военным, экономическим, дипломатическим, энергетическим показателям.

Соответствующий материал обнародован на сайте издания.

В частности, голосовали ли страны против России или воздержались по ключевым резолюциям ООН, зависят ли они от российского газа или атомной энергетики, имеют ли договоры о сотрудничестве с РФ в военной сфере, есть ли на их территории российские войска и осуществляют ли они военные поставки в Россию или из России.

Страны-союзники России разделены на три группы:

1. "Коалиция неудачников";

2. "Советское общество памяти";

3. "Ось оппортунистов".

В первую группу входят 4 страны, последовательно голосовавших в пользу РФ на генассамблее ООН - Беларусь, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.

"У стран, входящих в коалицию неудачников, много общего. Ни одна из них не является настоящей демократией", - пишет издание.

Вторая группа - 30 стран, в первую очередь, Африки, которые "номинально нейтральны и склонны воздерживаться при голосовании в ООН по Украине" из-за воспоминаний о советском прошлом России.

Третья группа - "рассматривает санкции Запада как шанс увеличить собственную торговлю с Россией на выгодных условиях". Это Китай, Турция и Индия.

Ранее сообщалось, что Шольц признался, что часто и подолгу созванивался с Путиным.

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