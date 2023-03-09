В США считают, что Путин может воевать с Украиной годами
В США считают, что президент РФ Владимир Путин может воевать с Украиной годами.
Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в обращении к Конгрессу, передает CNN.
"Война в Украине стала жесткой войной на истощение, в которой ни одна сторона не имеет окончательного превосходства, но Путин будет продолжать. Возможно, годами", - заявила она.
По ее словам, России не хватает боеприпасов и войск, чтобы в 2023 году получить значительные территориальные достижения в Украине. Поэтому она может перейти к обороне, затягивая войну.
Ранее разведка США сообщала, что не видит признаков того, что РФ на деле готовится применить ядерное оружие.
Также американский Институт изучения войны рассказал о новой тактике штурмовых действий, которую применяет РФ. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.
Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.
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