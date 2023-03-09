США изначально подозревали украинцев в подрыве "Северных потоков" - WSJ
Расследование по взрывам на Северных потоках "никогда не исключало Украину".
Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В период с июня по июль 2022 года, за несколько месяцев до атаки на "Северный поток", ЦРУ разослало своим немецким коллегам из BND и другим европейским спецслужбам предупреждение о том, что некая группа может готовить атаку на трубопровод.
В предупреждении содержалась информация о трех гражданах Украины, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, включая Швецию.
А в октябре глава ЦРУ Уильям Бернс и советник по нацбезопасности Джейк Салливан рассматривали возможность, среди прочего, того, что за нападением стоит Украина, сообщили источники.
Генпрокурор Германии Петер Франк, курирующий расследование в этой стране, заявил в том же месяце, что у него нет доказательств причастности России.
"К февралю официальные лица Германии почти исключили российскую диверсионную операцию, хотя и утверждали, что следствие все еще рассматривает все возможности", - сообщает издание со ссылкой на слова двух официальных лиц, знакомых с расследованиями.
Опрошенные изданием эксперты говорят, что хотя у РФ и Украины не было очевидных мотивов для диверсии (учитывая потенциальные дипломатические риски), но были возможности совершить такую атаку.
В последние дни западные СМИ активно пишут о некой "проукраинской группе", которая стоит за подрывом "Северных потоков". В Офисе президента открестились от обвинений.
А министр обороны Алексей Резников заявил, что "это было бы комплиментом" для украинских спецслужб, но все-таки это сделали не они.
"Страна" разбиралась, что известно о новой версии подрыва "Северных потоков" с "украинским следом".