Расследование по взрывам на Северных потоках "никогда не исключало Украину".

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В период с июня по июль 2022 года, за несколько месяцев до атаки на "Северный поток", ЦРУ разослало своим немецким коллегам из BND и другим европейским спецслужбам предупреждение о том, что некая группа может готовить атаку на трубопровод.

В предупреждении содержалась информация о трех гражданах Украины, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, включая Швецию.

А в октябре глава ЦРУ Уильям Бернс и советник по нацбезопасности Джейк Салливан рассматривали возможность, среди прочего, того, что за нападением стоит Украина, сообщили источники.

Генпрокурор Германии Петер Франк, курирующий расследование в этой стране, заявил в том же месяце, что у него нет доказательств причастности России.

"К февралю официальные лица Германии почти исключили российскую диверсионную операцию, хотя и утверждали, что следствие все еще рассматривает все возможности", - сообщает издание со ссылкой на слова двух официальных лиц, знакомых с расследованиями.

Опрошенные изданием эксперты говорят, что хотя у РФ и Украины не было очевидных мотивов для диверсии (учитывая потенциальные дипломатические риски), но были возможности совершить такую атаку.

В последние дни западные СМИ активно пишут о некой "проукраинской группе", которая стоит за подрывом "Северных потоков". В Офисе президента открестились от обвинений.

А министр обороны Алексей Резников заявил, что "это было бы комплиментом" для украинских спецслужб, но все-таки это сделали не они.

"Страна" разбиралась, что известно о новой версии подрыва "Северных потоков" с "украинским следом".