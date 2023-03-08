Появилась реакция Минобороны на заявления о причастности проукраинских групп к взрывам на "Северных потоках".

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские спецслужбы не имеют к отношения к диверсиям и выразил уверенность, что в ходе официального расследования будут установлены все детали инцидента, передает "Укринформ".

"Для меня это довольно странная история, не имеющая ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия", - заявил министр в Стокгольме перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС.

Напомним, ранее западная пресса писала, что за диверсией стоят не американцы или россияне, а проукраинские силы. При этом, по данным New York Times, высшее руководство Украины не имеет отношения к произошедшему.

The Times также пишет, что за подрывом может стоять "частный спонсор" из Украины, не связанный с Зеленским.

В Офисе президента уже открестились от обвинений в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках".

Правительство Германии также сомневается в такой версии и призвало подождать результатов расследования по "Северным потокам".