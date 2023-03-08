Министр обороны Германии Борис Писториус призвал подождать результатов расследования по "Северным потокам", в ответ на просьбу прокомментировать причастность "проукраинских групп" к диверсиям на трубопроводах, о которой накануне написали немецкая Die Zeit и американская The New York Times.

Он допускает, что могла иметь место "операция под чужим флагом".

"Вероятность как одного, так и другого одинаково высока. Поэтому вам просто нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события", - заявил министр в эфире Deutschlandfunk.

При этом Писторис заявил, что принимает к сведению результаты расследования с большим интересом, заявляя при этом, что "нам придется подождать и посмотреть, что на самом деле произошло".

"Сейчас комментировать гипотетически я не считаю целесообразным. Это необходимо уточнить", - сказал он.

Министр иностранных дел Анналена Бербок также выразила сомнения по поводу этих сообщений.

"Конечно, мы очень и очень внимательно следим за всеми отчетами, а также за всеми выводами, которые поступают от различных субъектов", - заявила она сегодня в общении с журналистами.

Ранее известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что "Северные потоки" взорвали США при помощи норвежцев.

Тогда мы разбирались, какие последствия будут иметь обвинения в адрес США в подрыве "Северных потоков".