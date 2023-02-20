Заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" пройдет во вторник, 21 февраля, в 15:00 (22:00 по Киеву).

Об этом говорится в распространенной в понедельник программе работы Совета.

Как ожидается, на голосование на заседании будет вынесен российский проект резолюции по расследованию взрывов.

Ранее Россия предлагала провести заседании 22 февраля в 15:00 (22:00 по Киеву). Однако именно в это время в ООН возобновляет работу спецсессия Генеральной Ассамблеи по Украине, и некоторые страны попросили назначить заседание на другое время.

В резолюции предлагается генеральному секретарю ООН создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием. В поддержку резолюции высказался постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил Белый дом в организации подрыва "Северных потоков". Журналист заявлял, что взрывчатку заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы. Кроме того, по его словам, решение о подрыве принял лично президент США Джо Байден после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.

В связи с этим Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом создать международную комиссию по расследованию теракта на "Северном потоке". Однако представитель генсека ООН заявил, что у организации нет полномочий проводить расследование по взрывам.