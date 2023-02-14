В Госдуму РФ сегодня внесли проект обращения к ООН о проведении международного расследования подрыва "Северных потоков".

Авторы проекта обращаются к обнародованным 8 февраля результатам расследования, которое провел американский журналист Сеймур Херш, и отмечают, что к подрыву трубопроводов причастны США.

"Администрация Дж. Байдена, отдавшего противоправный приказ, несет полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, так и за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона в целом, а также за катастрофический вред экологии", — сказано в проекте.

В тексте подчеркивается, что подобные преступные действия должны стать поводом для тщательного международного расследования. Парламентарии обращаются к ООН с предложением дать правовую оценку этой "чудовищной диверсии" и привлечь к ответственности ее заказчиков и исполнителей. В обращении говорится, что виновные должны быть наказаны, а ущерб, нанесенный энергосистеме Евразии, компенсирован.

Ожидается, что Госдума рассмотрит проект обращения на заседании 16 февраля.

На это уже отреагировали в Офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Там заявили, что ООН не может начать расследование по подрыву "Северных потоков", так как не располагает необходимым мандатом.

"У нас нет мандата... Нам потребуется определённый мандат от юридического органа ООН", — сказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик

Напомним, что на прошлой неделе известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" летом 2022 года заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы.

Решение о подрыве якобы утверждал лично Джо Байден после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Автор утверждает, что в ходе обсуждений в Вашингтоне диверсии на "Северных потоках" главный вопрос был - как не оставить улик.

В США опровергли причастность к взрывам.

"Страна" разбиралась, какие последствия будут иметь обвинения в адрес США в подрыве "Северных потоков".